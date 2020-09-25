Заключенный сбежал из тюрьмы через главный вход на глазах у надзирателей на Тайване

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хитрого преступника посадили в тюрьму на Тайване, откуда он сбежал через несколько дней очень необычным способом. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина попал в тюрьму за кражу со взломом, однако не намеревался долго там задерживаться. Он придумал простой и хитроумный план, который смог реализовать.

Таец каким-то образом достал форму охранника, а также медицинскую маску. 35-летний заключенный переоделся и без труда вышел через главный ход. Причем другие надзиратели видели мужчину, но, приняв его за коллегу, даже не остановили беглеца.

Фото AsiaOne

Заключенный вышел на свободу, сел на мотоцикл и уехал, однако на этом его удача закончилась. В тюрьму сообщили о подозрительном мужчине, через несколько часов правоохранители обнаружили мотоцикл, а неподалеку - и заключенного. Преступник вернулся в камеру и, скорее всего, провернуть еще один такой побег у него вряд ли получится. -0-