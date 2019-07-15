Заключенным в Британии выдадут ключи от своих камер

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тюрьмах Великобритании могут разрешить заключенным пользоваться ключами от собственных камер, сообщает издание The Guardian .

В частности, преступники, которые хорошо себя вели, смогут запереть камеру по своему усмотрению. Конечно, самостоятельно открывать дверь они не будут.

Правительство Соединенного Королевства намерено больше сконцентрироваться на вознаграждении заключенных, а не на их наказании. Всем, находящимся под стражей, людям будет дана возможность получить привилегии за хорошее поведение.

Новая программа от министра международного права Великобритании Рори Стюарта направлена на то, чтобы руководители тюрем предоставили заключенным больше времени за пределами камеры. Например, такая система вознаграждения позволит им самостоятельно готовить еду, больше времени проводить в тренажерном зале, а также чаще встречаться с посетителями.

Правительству привели доказательства того, что позитивное подкрепление лучше влияет на поведение в долгосрочной перспективе. Разумеется, такое вознаграждение не будет распространяться на доступ к платным телеканалам или другим "неуместным стимулам". -0-