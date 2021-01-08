Законопослушный голубь попал на видео в Великобритании

Скриншот из видео
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобилист из города Ливерпуль запечатлел на видео очень интересную картину, которая вызвала восторг юзеров сети.
Мужчина ехал по одной из улиц города, когда заметил на тротуаре голубя. Птица стояла у края дороги и терпеливо ждала, пока проедут машины. Автор ролика предусмотрительно остановился перед пешеходным переходом, а дальше произошло самое интересное.
Законопослушный голубь убедился, что на дороге нет угроз для жизни и спокойным шагом отправился по зебре к кафе на противоположной стороне проезжей части. Этот момент развеселил юзеров, а вот причина, по которой голубь решил прогуляться – осталось неизвестной. -0-