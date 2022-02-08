Залипательно: сталелитейщики из США нашли потрясающее развлечение на работе (Видео)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился любопытный ролик, который точно доставит каждому эстетическое удовольствие.

Группа сталелитейщиков принялась во время перерыва развлекаться, придумав очень залипательное занятие. Каждый день из цеха на улицу вывозят рулоны тонкой стали, которую предварительно разогревают до двух тысяч градусов. Материал лежит на улице и остывает. Именно в этот момент один из работников нашел потрясающее развлечение.

Мужчина решил ради эксперимента бросить внутрь раскаленного рулона снежок, который за считанные секунды испарился. Необычное развлечение впечатлило всех работников производства, а после и юзеров сети. Неудивительно, что многие юзеры принялись пересматривать эти залипательные кадры не один раз, а под роликом появилась масса веселых и восхищенных комментариев.-0-

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