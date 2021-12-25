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Калейдоскоп
25 декабря 2021, 21:32

Замена "Хабблу": мощнейший телескоп "Джеймс Уэбб" отправили в космос изучать Вселенную

Фото ТАСС
Фото ТАСС

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелая ракета Ariane 5 вывела на орбиту крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб". В перспективе он должен заменить "Хаббл", запущенный США в апреле 1990 года, сообщает "МИР24".

Запуск осуществили со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане в 13:20 по парижскому времени (15:20 мск). Через 27 мин и семь сек космический аппарат на высоте примерно 1400 километров отделился от второй ступени ракеты-носителя. На нем раскрылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.

Телескоп "Джеймс Уэбб" был разработана НАСА совместно с Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством. Стоимость аппарата – около $10 млрд. По сравнению с "Хабблом" новая обсерватория в 100 раз мощнее из-за использования новых технологий светочувствительности.

В качестве основных задач новой обсерватории – изучение ранней Вселенной, первых галактик и звезд, образовавшихся после Большого взрыва. В частности, аппарат должен будет проанализировать состав первых светил и эволюцию галактик. Помимо прочего, телескоп будет изучать планетарные системы и искать признаки существования жизни на экзопланетах.

"Джеймс Уэбб" обладает составным зеркалом 6,5 метров в диаметре, чья площадь собирающей поверхности достигает 25 квадратных метров. Это позволит телескопу рассматривать самые далекие объекты Вселенной. К примеру, "Хаббл" располагает зеркалом 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 квадратных метров.

Кроме того, телескоп обладает пятислойным тепловым экраном, чьи размеры сравнимы с теннисным кортом. Этот экран сможет защитить обсерваторию от солнечных лучей, что поможет поддерживать температуру зеркала и приборов ниже -220 градусов. Это позволит обеспечить комфортные условия работы аппарата в инфракрасном излучении.

"Космический телескоп "Джеймс Уэбб" станет главной в мире обсерваторией в науках о космосе после своего запуска в 2021 году. Webb будет разгадывать тайны нашей Солнечной системы, заглядывать в далекие миры вокруг других звезд, исследовать загадочные структуры и происхождение нашей Вселенной", – говорится в сообщении на сайте НАСА.

В ближайшее время на телескопе развернут солнцезащитный экран и главное зеркало. Уже через 29 дней космический телескоп выйдет в точку Лагранжа L2, что находится на расстоянии около 1,5 млн километров от Земли. А в середине 2022 года он начнет выполнение своих задач. Срок работы космического телескопа – пять-десять лет.

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