Замужняя жительница Китая оказалась мужчиной. Правда для нее открылась совершенно случайно

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25-летняя жительница Китая попала в больницу с травмой ноги, где и узнала неожиданную правду о себе, пишет Global Times.

В результате обследования медики выяснили, что женщина по имени Пинпин – биологический мужчина. Оказалось, что у нее отсутствует матка и яичники, а женские половые органы недоразвиты.

У Пинпин также есть мужская хромосома, которая дополнительно подтверждает, что она генетически является мужчиной. Неожиданное открытие заставило ее задуматься, кем будет в дальнейшем: женщиной или мужчиной. Пока Пинпин намерена осмыслить произошедшее. -0-

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