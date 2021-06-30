Занято: варан напугал посетителя общественного туалета в Африке (Видео)

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Южной Африки опубликовал на YouTube кадры, снятые во время необычной встречи в общественной уборной.

Парень работал на АЗС и ему сообщили, что в туалете уже долгое время сидит неожиданный гость, который напугал посетителя. Работник заправки отправился проверить уборную и встретил там дикого варана. Человек попытался вынести животное из туалета, но тот яростно сопротивлялся.

Мужчина даже получил несколько укусов, но все же смог вытащить варана из общественного туалета. Позже местного обитателя освободили и выпустили в живописном месте. Юзеры, в свою очередь, принялись шутить: "Разве ты не слышал крик, что там занято!?". Неудивительно, что кадры собрали множество просмотров. -0-