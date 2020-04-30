Запасливая птица, которая ходит вниз головой и не боится людей - видео

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователю YouTube удалось запечатлеть поползня - удивительную птицу-древолаза. Эти пернатые способны передвигаться по вертикальной поверхности головой вниз, а еще многие из них не боятся людей.

В ролике видно, что птицу не пугает присутствие человека. Более того, она берет семечки в клюв, сидя у мужчины прямо на ладони, а затем очищает их и прячет в коре сосны. Также в кадр попала необычная способность поползня двигаться по стволу дерева вниз головой.-0-