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21 марта 2020, 15:00

Запись развлекательного видео в TikTok превратилась в спасательную операцию

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из американского штата Аризона решила записать для пользователей TikTok развлекательное видео, однако все пошло не по плану.

Каденс Биверс собиралась исполнить на камеру танец под песню Ханны Монтаны Gonna Get This. Для этого она выбрала место у бассейна и начала выполнять движения, однако подписчикам не суждено было увидеть завершение танца.

В какой-то момент девушка услышала за спиной странный звук, а потом всплеск воды. Она поняла, что один из питомцев упал в бассейн, и без раздумий, предварительно сняв кроссовки, прыгнула в воду и вытащила собаку из-под воды.

@cadbea

Omfg saved my dog and my shoes ##fyp ##icantstopshaking ##shesokay

♬ Original Sound - Unknown

Большой черный пес не умел плавать, так что, скорее всего, Каденс спасла ему жизнь. Ролик быстро стал вирусным, и за несколько дней его посмотрели миллионы раз.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил девушку. Они посчитали, что жительница Аризоны зря потратила драгоценные секунды, чтобы снять кроссовки. Позже девушка сообщила, что с песиком все хорошо и его здоровью ничто не угрожает.-0-

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