Заплаканная Екатерина Климова вызвала переполох у пользователей Instagram

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Екатерина Климова поделилась на личной странице в Instagram свежим снимком и шокировала поклонников.

Знаменитость предстала на фото с заплаканными глазами и со смазанным макияжем. Фолловеры актрисы тут же начали писать комментарии, чтобы выяснить, что случилось у Климовой. "Вы устали или плакали? Глазки воспалены, отдохните" - задали ей вопрос подписчики. "И то, и другое" - ответила Екатерина.

Поклонники поддержали звезду и напомнили Екатерине Климовой, что ей не идет плакать и она эталон очаровательности и стойкости. Екатерина Климова опубликовала фотографию после спектакля "Мастер и Маргарита", который состоялся в рамках ее гастрольного тура по Сибири. -0-