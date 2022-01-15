Запрещено после 45 лет! Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После 45 лет следует отказаться от продуктов, в которых содержится много калорий, консервантов и трансжиров. В этом возрасте организм не способен полноценно перерабатывать такую пищу, что может спровоцировать развитие онкозаболеваний, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера, рассказала диетолог Анна Петрова в интервью "Вечерней Москве".

Выпечка, мучные изделия

Это первое от чего отказаться людям после 45 лет, советует диетолог. Такая еда содержит огромное количество трансжиров и сахара, что негативно влияет на состояние кожи, вызывает отечность и замедляет умственную деятельность. Специалист рекомендует заменить пирожные, булочки и торты на бездрожжевой хлеб, диетические десерты, запеканки и сухофрукты. В небольших количествах альтернативные варианты употреблять в пищу можно!

Сахар

Шоколад, конфеты, мармелад и другие кондитерские изделия способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера. Диетолог рекомендует по возможности заменить эти продукты на финики, чернослив, бананы и яблоки. Немного побаловать себя можно и шоколадом, но черным.

Консервированные продукты

Речь идет о продуктах из магазина (варенье, соленья, консервированный горошек и кукуруза…). В них содержатся консерванты, стимуляторы и подсластители. А эти составляющие крайне вредны. В них содержатся канцерогены, которые, накапливаясь в организме, могут провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Колбасные изделия

Колбасы, бекон, сосиски и копчености содержат много соли, которая задерживает жидкость в организме. О консервантах, ароматизаторах, трансжирах и других добавках писали выше. Эти вредные составляющие также содержатся в переработанном мясе. К тому же, эти продукты содержат высокую концентрацию канцерогенов, что повышает риск развития онкозаболеваний.-0-