Запреты для слабаков! Настоящий мужской выбор трехлетнего сына Седоковой - видео

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Седакова поделилась с фолловерами в Инстаграм видео, в котором ее трехлетний сын Гектор совершил настоящий мужской выбор.

В отличие от многих детей, парень предпочитает не конфеты, а багеты! И не может перед ними устоять. Вопреки запрету мамы, он начал поедать багет, как только Анна вышла из комнаты.

Подписчики оценили мужской поступок Гектора: "Зато не обманул, что ел", "Запреты не для настоящих мужчин! Раз женщина принесла, значит, можно", "Ну, сила воли конечно мощная! Молодец, дождался хотя бы, когда дверь закроется!".-0-