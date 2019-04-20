Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 30 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 30 апреля. Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоится в 04:22 по времени Восточного побережья, сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это будет 17-я коммерческая миссия SpaceX по снабжению и обслуживанию Международной космической станции.

SpaceX в дополнительное время проведет огневые испытания и проверки бортовых систем перед полетом. Falcon-9 и Dragon по графику будут готовы к полету к более ранней дате, однако 30 апреля представляется наиболее реальным сроком для NASA и SpaceX ввиду ограничений, касающихся станции и орбитальных механизмов.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских и американских членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка прошла 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.-0-