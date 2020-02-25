Зашел как батя! Мужчина разнес двери магазина одним движением - видео

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффектный и интересный момент попал на камеры видеонаблюдения одного из европейских магазинов, сообщает издание Daily Mail.

Объектив системы наблюдения направлен на главный вход, когда в здание заходит молодой человек. Чтобы попасть в супермаркет, ему необходимо было преодолеть две линии дверей. С первыми все прошло хорошо, но когда он достиг второй, то произошло настоящее фиаско.

Мужчина эффектно вошел и с размаху открыл стеклянные двери, которые, по всей видимости, не выдержали крутости парня и разбились на миллион мелких кусочков.

Уже через несколько секунд парень утратил свою крутость и опешив оглядывался по сторонам. Мужчина убедился, что никто не пострадал, и как ни в чем не бывало пошел дальше.

Видео вызвало смех у миллионов пользователей сети, а многие отметили, что парень "Зашел как батя!". Ролик быстро стал вирусным. -0-