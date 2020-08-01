Зашел не в тот двор! Два песика дали отпор огромному лосю - видео

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть камере наружного видеонаблюдения в США. Роликом поделились на YouTube.

В кадре запечатлен момент, как лось с малышом заходят на участок загородного дома, чтобы пройти к озеру. В этот момент на крыльце отдыхали два песика, которые заметили незваных гостей.

Питомцы принялись защищать свой дом и бросились на нарушителя, который явно не ожидал такого поворота событий. Огромный лось зашел не в тот двор и понял, что лучше по-быстрому удалиться. Все завершилось хорошо, никто из животных не пострадал, а хозяева дома отблагодарили маленьких защитников угощением.-0-