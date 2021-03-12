Зашли не на тот район: бравый петух вступил в схватку с двумя собаками и победил - видео

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появились любопытные кадры, которые впечатлили юзеров, а многих еще и восхитили. Видео разместили на YouTube.

В кадр попали две собаки, которые зашли не на тот район, однако животные еще этого не осознали. В какой-то момент песики начинают лаять на петуха, однако тот оказался не из робкого десятка.

Бравая птица вступила в схватку с двумя собаками и заставила их спасаться бегством. Сначала петух подлетает к одному псу и клюет его, затем начинает махать крыльями, что сильно напугало четвероногих. Собаки решили не рисковать и стали уносить ноги. Видео стали вирусными, а пользователи бурно обсуждают бравого петуха. -0-