Заскучавший попугай придумал себе развлечение, которым рассмешил пользователей youtube - видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие домашние питомцы придумывают, чем им заняться, кроме как поспать, когда остаются одни. Развлечение нашел себе и белый попугай какаду, пока хозяева были заняты.

Судя по всему, птица скучает и хочет поиграть. В ролике видно, как попугай разбрасывает вещи, кричит и даже пытается поговорить со своим отражением в зеркале. Забавный какаду развеселил пользователей youtube. Видео собрало сотни тысяч лайков. Многие подписчики сравнили поведение "скучающей" птицы со своим в аналогичной ситуации и прокомментировали: "Когда отключили интернет, и ты сидишь дома один", "Это я дома, когда заняться нечем", "Он заглядывает в кружку, и спрашивает: "Где кофеее?", "Кофееее!", "Когда ты без интернета уже третий день".-0-