Заснул? Эпичная авария с бензовозом произошла на Филиппинах (Видео)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Филиппин смог запечатлеть эпичное ДТП, которое взволновало многих пользователей YouTube.
Водитель легковушки двигался по улице города и приблизился к бензовозу. Грузовая машина двигалась на довольно большой скорости и выполняла странные маневры, которые и насторожили водителя легковушки.
Мужчина не стал обгонять большегруз, а продолжил ехать рядом, и ему удалось запечатлеть эпичную аварию. Водитель бензовоза не рассчитал габариты транспорта, в результате чего машина вылетела на придорожное ограждение и повредила постройку. Многие переживали, что транспорт может взорваться, но, к счастью, этого не произошло. Большинство юзеров предположили, что водитель бензовоза уснул за рулем.-0-
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