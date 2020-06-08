"Затискаю!" - очень теплые отношения енота и кота записали на видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Енот по кличке Тема живет в одной квартире с котом по имени Жора. Необычное соседство, однако их отношения наполнены весельем, заботой и объятиями.

Хозяйка дома в очередной раз записала теплые отношения кота и енота на видео, а после поделилась кадрами в YouTube.

По словам автора ролика, животные долго привыкали друг к другу, а держать кота и енота на одной территории – та еще задачка. В свою очередь, питомцы подружились и теперь живут не разлей вода. Пользователи умились кадрам и оставили множество комментариев: "Они такие милые", "Затискаю!", "Вот это дружба!". -0-