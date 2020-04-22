Зато, говорят, симпатичная! Полина Гагарина не справилась с пылесосом, но фолловеров повеселила

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полина Гагарина выложила в Инстаграм видео о том, как она попыталась пропылесосить квартиру, но не справилась с бытовой техникой.

Певица подняла настроение и себе, и подписчикам, которые не преминули над ней пошутить: "Я тоже всегда дома шпильки надеваю, когда убираюсь", "А какой это пылесос? А то ищу электрический веник".

Разумеется, фолловеры высказались и на предмет внешних данных Полины Гагариной, которая, впрочем, на комплименты напросилась сама в подписи к посту: "Зато говорят я симпатичная!". Поклонники подтвердили: "Очень красивая".-0-