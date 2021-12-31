Зато теперь есть бассейн: удивительный каприз природы записали на видео в США

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США опубликовал на YouTube любопытные кадры, которые быстро привлекли внимание юзеров сети.

В разгар проливных дождей на участке соседа автора ролика произошло настоящее происшествие. Из-за капризов природы в земле образовалась огромная воронка, которая принялась поглощать все вокруг. Спасатели быстро эвакуировали людей из соседних домов, однако перед этим местным жителям удалось сделать впечатляющие кадры.

Ролик приобрел популярность и восхитил многих пользователей, которые не удержались и от шуток. Один из юзеров написал в комментариях: "Зато теперь есть шикарный бассейн!".-0-