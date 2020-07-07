Завидую ему! Один взгляд на этого пса заставит расслабиться любого - видео

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделились на YouTube парень и девушка из России.

Вместе со своим питомцем они отправились на природу, чтобы сбежать из города в очень жаркую погоду. Каждый спасается от пекла как может, поэтому песик из ролика не стал исключением. Каким-то образом он уговорил хозяина дать ему поплавать в прохладном бассейне.

Парень не смог отказать своему питомцу, однако не пожалел об этом, когда увидел его состояние. Как только пса опустили в воду, он тут же расслабился, что можно отчетливо увидеть по его мимике.

Не удивительно, что только один взгляд на этого пса заставит любого расслабиться. Особенно, когда температура за окном давно перевалила за плюс 30. -0-