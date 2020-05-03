"Заводной медведь": ручной косолапый сосет "лапу" хозяина и мило урчит - видео

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урчащего ручного медведя показал подписчикам пользователь Youtube. На видео косолапый сосет "лапу" хозяина и в целом ведет себя, как маленький, хотя ему уже пятый год!

Ролик набрал более миллиона просмотров, а пользователи оставили под ним тысячи восторженных и шутливых комментариев: "Обороты ровно держит, провалов нет. Остальные системы, видно, тоже в норме", "Теперь каждый иностранец будет думать, что у всех семей есть заводной медведь", "ЗИЛ, груженый щебне, заползает в гору. Примерно такие ассоциации".-0-