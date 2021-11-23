Завораживающее явление в небе удалось записать на видео жителю Аргентины

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Аргентины разместил на YouTube кадры, которые поражают.

Однажды вечером в субботу местный житель вышел на улицу и заметил нечто странное в небе. Он поднял голову, и перед ним предстала поистине завораживающее природное явление.

Весь небосвод был усеян странными облаками причудливой формы. Это больше напоминало вату или зефир, однако завораживающее явление восхитило многих. Кадры впечатлили людей, которые успели их посмотреть огромное число раз.-0-