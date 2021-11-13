"Завораживающее зрелище": мастера вручную делают удивительные конфеты (Видео)

Амэдзаику – древнее японское искусство изготовления леденцов в виде животных и птиц. Путешественник побывал в Азии и снял на видео, как создают эти необычные сладости.

В ролике видно, как за прилавком кондитер вручную лепит будущий леденец. Рядом с ним художница раскрашивает уже готовые конфеты.

Автор видео в описании рассказал историю происхождения этого искусства, а также подробно показал все этапы работы над леденцами: "Художник с помощью своих рук, а также с применением таких инструментов как ножницы и пинцеты, создает скульптуру из сахарного сиропа, крахмала и пищевого красителя разного цвета". Кроме того, мужчина пояснил подписчикам канала, что кондитерских магазинов, продающих эти красивые конфеты много, однако мастеров, создающих леденцы по специальной технологии, встретить не так просто.

Видео понравилось пользователям сети. Некоторые подписчики выразили свое восхищение древним искусством изготовления конфет в комментариях: "Спасибо вам за видео вот если б еще подробней показали, как делают такие чудеса. Такое мастерство и талант! Браво мастерам!", "Прекрасные кондитерские шедевры! Каждая конфета - как произведение искусства!", "Завораживающее зрелище! Такую конфету не захочется есть, а только любоваться!"