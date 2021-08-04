Зажигательные танцы Джессики Альбы в бикини очаровали Instagram (Видео)

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Джессика Альба недавно представила в Instagram новый пост и привлекла внимание пользователей.

Звезда кино показала небольшой ролик, который она записала на отдыхе вместе с подругой. Джессика Альба взяла в руки напиток, а подпись к посту гласит: "Режим отпуска активирован". После этого девушки устраивают зажигательные танцы в бикини, которые и очаровали Instagram.

Пользователи восхитились не только красотой Джессики Альбы, но и ее движениями. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал массу хвалебных отзывов и огромное число лайков. -0-