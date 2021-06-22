Зажигательный танец Хайди Клум в купальнике привлек внимание миллионов (Видео)

Хайди Клум. Фото из Instagram

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая модель Хайди Клум отправилась на отдых с семьей и делится в Instagram привлекательными кадрами. Звезда прекрасно проводит время на пляже и успевает заниматься всем подряд. Ранее Хайди Клум отдыхала на пляже, после занималась творчеством, а теперь 48-летняя модель устроила зажигательные танцы в купальнике. Знаменитость так рада солнцу, что пустилась в пляс, показав очень смелое видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Кадры пришлись по вкусу пользователям, которые не упустили момента восхититься красотой Хайди Клум, а также посмотреть видео с зажигательными танцами более миллиона раз. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!