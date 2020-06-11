Зажигательный танец попугая развеселил пользователей сети – видео

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка заметила, что ее любимый попугай обожает музыку, поэтому она решила показать ему новую песню и записать реакцию на видео.

Жительница США включила трек и тут началось самое веселое. Попугай оказался в восторге от звуков и принялся устраивать зажигательные танцы. Девушка всячески поддерживает пернатого питомца, от чего он только больше начал двигаться. На подтанцовку к попугаю поставили свинку Сэмми Хэмми.

Зажигательный танец птицы развеселил множество пользователей сети, которые восхитились хореографией пернатого в комментариях. -0-