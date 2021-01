Зажигательный танец роботов в честь Нового года восхитил сеть – видео

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роботы компании Boston Dynamics решили поднять людям настроения и устроили забавные танцы. Кадры разместили на YouTube.

Авторы интересного танца задумали бороться с отсутствием новогоднего настроения и включили роботам песню 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours.

Сначала зажигательный танец роботов исполняют две человекоподобные машины Atlas, однако остальные не в силах сопротивляться энергетике. Поэтому к ним позже присоединяются робот-собака Spot и устройство на колесах Handle.

Пользователи сети оказались в восторге от кадров, а самые креативные наложили на видео собственную музыку, которая, по их мнению, лучше подходит. -0-

Версия с нормальной музыкой pic.twitter.com/eiyGkwdBS2 — Руслан Магомедов (@akhalchi) December 29, 2020