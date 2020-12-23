"Здание закончилось": девушка из Питера сделала в офисе необычное открытие - видео

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появились кадры из офиса в Санкт-Петербурге, которые повеселили и напугали многих.

В ролике местная сотрудница решила с подругой поделиться необычным открытием в своем офисе. Она включила камеру и отправилась к двери, на которой красовалась надпись "служебное помещение". В этой подсобке работа кипела полным ходом. Дело в том, что девушка открыла дверь, а с другой стороны ее ждала очень интересная картина - здание закончилось.

Прямо за входом во всю работала строительная техника, а половину здания уже успели разобрать. Многих кадры впечатлили, а другие принялись шутить: "В вакансии, наверно, указано "уютный офис в центре города"?". Видео за несколько дней посмотрели более полумиллиона раз.