Здесь отдохну: мишка решил расслабиться прямо на обочине оживленной дороги и попал на видео

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно группа туристов отправилась в Румынию, где им удалось записать уникальные кадры. Ролик опубликовали на YouTube.

Отдыхающе двигались по одной из знаменитых дорог страны, когда попали в пробку. Как оказалось, причиной затора стала медведица, которая устала. Лесной обитатель вышел к оживленной обочине, а после плюхнулся на землю, так и говоря всем своим видом: здесь отдохну.

Конечно, все люди не смогли пропустить необычное событие, поэтому остановились и принялись снимать мишку на видео, который был и не прочь расслабиться прямо на обочине. Ролик с участием дикого зверя привлек внимание пользователей, которые посмотрели его огромное число раз. -0-