Здесь съемка запрещена! Медведь нашел фотоловушку и ей не повезло (Видео)

Скриншот из видео
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть автоматической камере в национальном парке приморского края России. Кадры разместили на YouTube.
Гаджет привлек внимание животного, которое принялось его изучать, однако это стало началом конца для него. Фотоловушке не повезло, а вот любопытный медведь повеселил сеть. Неудивительно, что самый популярный комментарий - "Здесь съемка запрещена!". -0-
Фотоловушка стояла в одном из самых живописных мест парка "Земля леопарда", однако это длилось недолго. В какой-то момент мимо прошел медведь, который заметил камеру. По всей видимости, мишка не очень любит сниматься, поэтому быстро начал "разбирать" технику.
Гаджет привлек внимание животного, которое принялось его изучать, однако это стало началом конца для него. Фотоловушке не повезло, а вот любопытный медведь повеселил сеть. Неудивительно, что самый популярный комментарий - "Здесь съемка запрещена!". -0-