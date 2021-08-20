Здесь съемка запрещена! Медведь нашел фотоловушку и ей не повезло (Видео)

Фотоловушка стояла в одном из самых живописных мест парка "Земля леопарда", однако это длилось недолго. В какой-то момент мимо прошел медведь, который заметил камеру. По всей видимости, мишка не очень любит сниматься, поэтому быстро начал "разбирать" технику.











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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть автоматической камере в национальном парке приморского края России. Кадры разместили на YouTube.Гаджет привлек внимание животного, которое принялось его изучать, однако это стало началом конца для него. Фотоловушке не повезло, а вот любопытный медведь повеселил сеть. Неудивительно, что самый популярный комментарий - "Здесь съемка запрещена!". -0-