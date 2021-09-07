Здоровый завтрак медведицы и медвежат попал на видео в России

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Забавные и впечатляющие кадры удалось сделать фотоловушке, которая установлена в одном из заповедников в России. Видео разместили в соцсетях.

В объектив камеры попал завтрак медведицы, а также ее троих медвежат. Эти животные являются всеядными, поэтому не брезгуют есть самую разнообразную еду. Впрочем, в этот раз у них получился здоровый завтрак, ведь медведица нашла кусты спелой ежевики.

Малыши быстро бросились уплетать лакомство, а вот пользователи оказались в восторге от таких кадров. Неудивительно, что они в сети собрали массу просмотров. -0-