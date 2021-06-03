Зебра в Техасе украла из-под носа туристов ведерко с угощением (Видео)

Скриншот из видео
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились забавные кадры с участием зебры и людей.
Посетители парка в Техасе выбрались на прогулку с ведерками угощения, чтобы покормить местных экзотических жителей. Все шло хорошо и туристы получали незабываемые эмоции, однако после произошло то, что они запомнят надолго.
Одна из зебр решила не дожидаться подачки. Животное заметило приближающихся туристов, подкралась и украла себе ведерко с угощением из-под носа туристов. Жадность, в свою очередь, сыграло с зеброй злую шутку, ведь ее мордочка застряла. Впрочем, позже местному обитателю удалось освободиться и насладиться добычей. -0-