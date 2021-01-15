Зебры устроили жесткую драку из-за самки и попали на видео

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересное противостояние запечатлели посетители парка Крюгера в ЮАР. Кадры опубликовали на YouTube.

Туристы остановились снять на видео зебру, однако в этот момент в кадре появляются еще две особи. Они начинаются толкать и кусать друг друга. По всей видимости, две зебры сошлись в схватке за сердце самки. Через некоторое время драка набрала накал, но их попытались разнять сородичи.

"Бойцы" все же решили разобраться и отошли в сторону, где устроили жесткую схватку. Кадры набрали тысячи просмотров, а в комментариях прояснили, что таким образом самцы сражались за внимание самки. -0-