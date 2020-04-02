Земфира после долгого перерыва выпустила новый трек

Земфира. Фото из Isntagram
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Земфира разместила в Instagram новый пост, который обрадовал многочисленных фанатов.
Артистка объявила, что выпустила новый сингл под названием "Крым". Послушать новую песню можно на сайте певицы, а также трек появился на YouTube-канале Земфиры.
Поклонники творчества Земфиры очень рады, ведь звезда ничего не выпускала с 2018 года, а новый трек стал ее первой авторской работой за семь лет. За несколько часов подписчики Земфиры в Instagram оставили сотни восторженных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-