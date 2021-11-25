Зевок хомяка превратил его в монстра, а после зверек снова стал милым (Видео)

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Нидерландов записал на видео очень странный момент, который привлек внимание юзеров YouTube.

Хозяин небольшого хомячка по кличке Като снимал зверька на видео, но в следующий момент случилось то, что многих людей всерьез перепугало. После плотной трапезы питомец захотел спать, поэтому зевок не заставил себя ждать, однако это действие превратило малыша в настоящего монстра, однако уже в следующий момент Като с удивлением смотрел в камеру.

Юзеры оказались не подготовлены к необычному зевку хомяка, однако кадры впечатлили многих, ведь за короткое время ролик собрал огромное число просмотров и лайков. -0-