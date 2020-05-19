"Жадная" белка покорила интернет скоростью поедания семечек и… героизмом! - видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь youtube разместил на своем канале видео, в котором белка героически отстаивает лакомство, оставленное для нее на тарелке, и поедает его с фантастической скоростью.

Мужчине удалось заснять момент, когда животное заходит к нему "в гости" в открытое окно. Судя по всему, лесная жительница уже бывала в этом доме и привыкла к тому, что ее всегда чем-нибудь кормят. На этот раз в миске белка нашла семечки. Однако, вкусным угощением захотелось полакомиться не ей одной. Пользователь youtube прокомментировал свое видео так: "Грызет семечки с удовольствием, не стесняясь, с высокой скоростью. Во время трапезы пришел второй бельчонок, но главный герой ролика отстоял свою миску".Видео собрало более миллиона просмотров и тысячи лайков. Мужчина назвал ролик "жадная белка", однако не все подписчики канала согласились с ним и прокомментировали: "Не жадная, а голодная. А голод, как говорится, не тетка", "Она не жадная. Она свирепая", "Кажется, я ее понимаю! Я тоже так люблю семечки".-0-