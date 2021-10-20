Жадность сгубила: коза в погоне за вкусняшкой попала впросак (Видео)

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube забавные кадры, которые очаровали сеть.

Девушка включила камеру, когда заметила своего домашнего козленка по кличке Смоки. Малыш оказался в очень невыгодном положении, а все из-за жадности. Животное обнаружило пачку чипсов и принялось гнаться за вкусняшкой, забыв о последствиях. Голова козы погружалась все глубже в пачку с лакомством, однако после местный обитатель фермы попал впросак.

Голова козленка по кличке Смоки застряла. Он не смог самостоятельно выбраться, поэтому в таком виде ему пришлось ходить некоторое время, пока его не заметила хозяйка. Девушка помогла питомцу, а все происходящее записала на видео, которое собрало огромное число просмотров.