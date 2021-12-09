Жадный пеликан едва не задохнулся, когда попытался проглотить слишком большую добычу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел в природном заповеднике во Флориде, где специалистам пришлось спасать пеликана. Внимание на историю обратило издание NBC2.

В один из дней к ветеринарам в клинику поступил слишком жадный пациент. Помощь врача потребовалась пеликану после очень удачной охоты. Птица смогла поймать огромную рыбу и попыталась ее съесть, и вот тут начались проблемы.

Пернатый подавился добычей и не смог ее проглотить. Кроме этого, жадный пеликан едва не задохнулся, ведь не смог выплюнуть улов, который буквально встал у него поперек горла. Благо, ветеринары смогли оказать необходимую помощь и теперь животное восстанавливается. -0-