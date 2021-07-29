29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции произошел интересный случай, участником которого стал знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм. Об этом пишет издание The Guardian.

Днем 27 июля в один из магазинов ювелирных изделий в центре Парижа зашел мужчина в серо-белом костюме, рубашке и галстуке. Он прикинулся покупателем, а когда вошел в доверие к продавцу, то достал нож и стал угрожать девушке. Злоумышленник заставил работницу магазина собрать в сумку драгоценности общей суммой на три миллиона евро.

После этого он вышел и бесследно скрылся, а все благодаря актеру Жан-Клод Ван Дамму. Оказалось, что знаменитость в этот момент шла по улице в другой магазин и привлекла к себе все внимание. Никто из прохожих и работников магазинов не видел, куда отправился грабитель, ведь все смотрели на актера. Таким образом Жан-Клод Ван Дамм стал невольным соучастником ограбления ювелирного магазина в центре Парижа, ведь пока все глазели на звезду кино, грабитель вскочил на электросамокат и уехал в неизвестном направлении.

На следующий день злоумышленника задержали на границе департамента Мозель. Он вместе с напарником намеревался на автобусе уехать в Сербию. Большую часть драгоценностей полицейские уже нашли. -0-