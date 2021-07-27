Жаркие танцы Светланы Лободы у бассейна очаровали Instagram (Видео)

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода недавно представила в сети свой новый трек, а после поддержала релиз новым видео в Instagram.

Артистка примерило короткое платье и отправилась устраивать жаркие танцы у бассейна. Соблазнительные движения и красота Светланы Лободы не оставили шанса юзерам, которые были очарованы видео. Для пущего эффекта артистка не удержалась и вовсе прыгнула в воду, что стало последней каплей для поклонников.

Конечно, свое восхищение они выразили в огромном числе хвалебных комментариев. Неудивительно, что видео с жаркими танцами певицы привлекли внимание пользователей, которые посмотрели их более миллиона раз.