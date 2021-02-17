Жаркий пост Рианны в Instagram взбудоражил фантазию юзеров

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Рианна опубликовала в социальной сети новый кадр и восхитила фолловеров.

Артистка предстала перед камерой в очень соблазнительном виде. Для съемки она примерила атласные шорты собственного бренда и решила, что этого хватит, ведь свой внушительный бюст Рианна прикрывает только рукой.

Жаркий пост Рианны вызвал ажиотаж среди многочисленных фолловеров. Кто-то не смог сдержать эмоций и выразил свое восхищение в множестве комментариев, а другие отметили, что снимок артистки взбудоражил их фантазию. Кроме этого, фотография за непродолжительное время собрала почти девять миллионов лайков. -0-