Жарко всем! Медведица и ее малыш нашли место, где охладиться в зной (Видео)

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная жара накрыла всю Европу и Канаду, поэтому каждый ищет способ спастись от нее. Не исключением становятся и дикие животные. Забавные кадры разместили в Twitter.

Одним утром мужчина подошел к окну и увидел, что у него на заднем дворе мини-отпуск решила устроить медведица и ее малыш. Животные спасаются от жары, а для этого решили воспользоваться бассейном человека, чтобы охладиться в зной.

Pool time with mummy is the best! ???? pic.twitter.com/ad2fDyHrtP — The Sun (@TheSun) July 10, 2021

Хозяин дома понял, что милую идиллию лучше не нарушать. Прогнать животных - может закончиться для него плачевно, поэтому мужчина включил камеру и сделал интересные кадры. -0-