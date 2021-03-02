Жаркое фото Пелагеи в бикини восхитило Instagram

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Пелагея представила в Instagram новый пост и заставила сердца поклонников биться чаще.

Звезда опубликовало очень жаркое фото с пляжа. Для этого Пелагея примерила соблазнительное бикини и продемонстрировала в сети свою стройную и загорелую фигуру. Разумеется, пост восхитил Instagram, а больше всего к экранам прильнула мужская часть фолловеров звезды.

Пелагея в подписи рассказала, что ждет тепла, но, как отметили в комментариях поклонники, селебрити "сама добавила жары". Пост быстро собрал огромное число хвалебных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-