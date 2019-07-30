Жасмин удивила гостей праздника в Турции

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Жасмин поразила участников вечеринки в Турции.

Артистка появилась на вечеринке в ярком пышном платье цвета фуксии с откровенным декольте. Своим образом она поделилась в Instagram.

Дизайнерское асимметричное платье привлекло внимание не только гостей вечеринки, но и поклонников Жасмин. Они оценили выбор звезды и поспешили выразить свои комплименты в комментариях к посту. Пышное платье яркого цвета ни кого не оставило равнодушным. -0-