Жасмин удивила гостей праздника в Турции

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Жасмин поразила участников вечеринки в Турции.
Артистка появилась на вечеринке в ярком пышном платье цвета фуксии с откровенным декольте. Своим образом она поделилась в Instagram.
Дизайнерское асимметричное платье привлекло внимание не только гостей вечеринки, но и поклонников Жасмин. Они оценили выбор звезды и поспешили выразить свои комплименты в комментариях к посту. Пышное платье яркого цвета ни кого не оставило равнодушным. -0-
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