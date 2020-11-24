Жасмин в леопарде - фанаты восхищены звездой и вырезом на платье

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Жасмин выбрала для выхода в свет шикарное леопардовое платье, о чем рассказала в своем Instagram.

Свежие фото привлекли внимание фанатов.

Во-первых, кошачий принт всегда выглядит эффектно. А такая расцветка, как у Жасмин, и вовсе кружит голову. Также понравился вырез на платье, кокетливо открывающий вид на стройные ноги певицы.

Во-вторых, фолловеры обратили внимание на шикарную фигуру Жасмин, которая всегда выглядит на миллион долларов.

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