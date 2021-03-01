Жасмин в новой фотосессии изменилась до неузнаваемости

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Жасмин представила в Instagram новый кадр из недавней фотосессии и восхитила поклонников.

Знаменитость приняла участие в съемке, для которой она изменилась до неузнаваемости. Для этого Жасмин примерила впечатляющий пиджак с кружевами, а также отказалась от нижнего белья. Этот момент прибавил фотосесси пикантности, однако больше всего у фолловеров артистки восхищение вызвало ее преображение.

Певица сделала макияж и уложила волосы назад, из-за чего многие фанаты Жасмин не смогли ее сразу узнать. Впрочем, восторгу пользователей не было предела и они завалили селебрити множеством комплиментов. Кроме этого, фотография быстро собрала десятки тысяч лайков. -0-