Железнодорожную станцию без входа и выхода открыли в Японии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Японии открыли уникальную железнодорожную станцию без входа и выхода, сообщает Daily Mail .

Расположена станция Seiryu-Miharashi на мосту, попасть на нее могут только вышедшие из вагонов пассажиры, чтобы полюбоваться местными красотами. Время стоянки на небольшой платформе составляет 10 минут.

Благодаря социальным сетям станция сразу же стала популярной у туристов.-0-