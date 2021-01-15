Жена Александра Реввы стала копией Моники Беллуччи

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга шоумена Александра Реввы, которую зовут Анжелика, поделилась в Instagram снимком, который привлек внимание фолловеров.

Она отдыхает с семьей в ОАЭ - фото как раз с отдыха. Женщина в красном наряде позирует на шикарной яхте, демонстрируя длинные загорелые ноги.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида красавицы. В комментариях он отметили, что на фото она очень похожа на Монику Беллуччи. Безусловно, Анжелика получила множество лайков и положительных комментариев.-0-